Раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було.

За два роки кількість жінок у Збройних силах України зросла на 12 тисяч, зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

У відомстві зазначили, що скасували усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад. Зокрема, як повідомляється, що якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині – жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо.

"Раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей. Щодо декретної відпустки, то тривалість, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні", - заявили в Міноборони.

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Також в міністерстві нагадали, що жінкам надана можливість для здобуття військової освіти всіх рівнів, організовано системну роботу щодо підвищення рівня компетентності особового складу із забезпечення рівних прав та можливостей жінок й чоловіків, враховано аспекти рівноправності під час розроблення нормативно-правових актів.

Призов в Україні - подробиці

Раніше начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо, прокоментував інформацію, що начебто до призову на військову службу будуть викликати всіх громадян, включаючи жінок. "Зараз жінки-медики просто встають на військовий облік, але це не означає мобілізацію. Це для загального заспокоєння. Це для ого, щоб виконати вимоги законопроекту про військовий облік", - сказав він.

За словами Фітьо, на даний момент мобілізація в Україні стосується чоловіків від 18 до 60 років, які за станом здоров’я можуть проходити військову службу в Збройних силах України.

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