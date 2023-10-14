На даний момент мобілізація в Україні стосується чоловіків від 18 до 60 років, які за станом здоров’я можуть проходити військову службу в Збройних силах України.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо, прокоментував інформацію, що начебто до призову на військову службу будуть викликати всіх громадян, включаючи жінок.

"Зараз жінки-медики просто встають на військовий облік, але це не означає мобілізацію. Це для загального заспокоєння. Це для ого, щоб виконати вимоги законопроекту про військовий облік", - сказав він в ефірі телемарафону.

За словами Фітьо, на даний момент мобілізація в Україні стосується чоловіків від 18 до 60 років, які за станом здоров’я можуть проходити військову службу в Збройних силах України.

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"Основний меседж, який хотів би всім нагадати: обов’язок захищати свою країну прописаний в Конституції України і для того, щоб бути готовим виконувати свій обов’язок по захисту України – необхідно з’явитися в свої територіальні центри комплектування та соцпідтримки та оновити свої облікові данні", - закликав він.

В якості прикладу він навів інформацію про хворобу військовозобов’язаного або право на відсточку від служби – ці данні також потрібно надати ТЦК.

"Так само і жінкам: потрібно особисто приходити в центри комплектування, надавати весь перелік документів, який є", - додав військовий.

Мобілізація студентів

14 жовтня 2023 року стало відомо про те, що в Україні можуть мобілізувати окремих студентів. Міністерство освіти і науки України повідомило, що українських студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть мобілізувати.

Ця категорія студентів підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тож, студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

В ЗСУ відповіли, що треба знати про повістки. За словами Фітьо, повістку військовозобов'язаному громадянину мають вручати особисто. Повістки дозволено вручати в місцях, які визначені законом. Він зазначав, що практично їх можна вручати всюди. Це може бути і в парку, і на вулиці чи на блок-пості.

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