Цьогоріч суттєво розширено можливості для подання заяв в електронному вигляді.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів про попередні підсумки цьогорічної вступної кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Незважаючи на діючий адаптивний карантин на території України, вступна кампанія пройшла у звичні терміни та у спокійному, діловому режимі. І цьому сприяла не тільки організація закладами вищої освіти процесу вступу на високому рівні, а і те, що цьогоріч суттєво розширено можливості для подання заяв в електронному вигляді", - сказав міністр.

Читайте такожУ Міносвіти назвали найпопулярніші спеціальності та заклади освіти під час вступної кампанії 2021 року

Окрім того, за його словами, залишено можливість виконувати вимоги до зарахування "не тільки особисто прийшовши до стін приймальної комісії закладу, але і шляхом подання відповідних документів електронною поштою або накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника".

"Загалом на всі рівні фахової передвищої, вищої освіти було подано понад 1,4 млн електронних заяв", - розповів Шкарлет.

Він також повідомив, що за результатами подання електронних заяв на вступ до вишів для здобуття освітнього ступеня бакалавр та магістр на основі повної загальної середньої освіти було зареєстровано понад 1 млн електронних заяв. Паперові заяви становили всього 1% від загалу для цієї категорії вступників.

"Більше всього заяв подано на правові, управлінські, гуманітарні та ІТ-спеціальності… Нагадаю, що це не остаточні дані, оскільки процес вступу ще триває, наприклад, переведення на вакантні місця", - додав очільник МОН.

Водночас, рейтинг спеціальностей за кількістю поданих заяв, як розповів міністр, очолює "філологія", на яку подано 76 тис. 505 заяв.

"Десяте місце посідає спеціальність "маркетинг" - 36 тис. 146 заяв. Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю поданих заяв на базі повної загальної середньої освіти традиційно очолює Київський національний університет імені Тараса Шевченка (54 тис. 387 заяв). А десяте місце – Київський університеті імені Б. Грінченка (18 тис. 361 заява)", - розповів Шкарлет.

Свій намір навчатися на бюджеті підтвердили 88,9% вступників, додав міністр.

Вступна кампанія в Україні

Вступна кампанія в Україні розпочалася 1 липня. Цього року для вступу на бюджет абітурієнти могли подати максимум п'ять заяв на п'ять спеціальностей.

2 серпня завершився прийом оригіналів документів закладами вищої освіти на бакалавра.

7 серпня у межах вступної кампанії завершилося подання оригіналів документів до магістратури закладів вищої освіти для вступників на бюджет.

Автор: Леся Лещенко