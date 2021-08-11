Фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення кількості госпіталізацій з COVID.

Кабінет міністрів сьогодні продовжує дію адаптивного карантину до 1 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але, на жаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізації важких хворих. Тому, з огляду на поточну ситуацію, уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд ухвалив рішення про дію адаптивного карантину до 31 серпня.

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Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про намір відтягнути можливе повернення до жорсткого карантину на максимально віддалений термін.

"Адаптивний карантин – це складний механізм. Але він полягає в тому, що на рівні кожної області ми можемо відстежувати надчутливі показники, відповідно до них впроваджувати протиепідеміологічні заходи. Ми зараз хочемо відтягнути такий локдаун на максимально віддалений термін", – наголосив Кузін.

Він зауважив, що за світовим досвідом можна побачити, що наприкінці осені і на початку зими більшість країн посилюють карантинні обмеження. Втім, посадовець відкидає повідомлення деяких ЗМІ про нібито запровадження чергового локдауну з 4 вересня.

Автор: Леся Лещенко