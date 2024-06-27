Заступник міністра зазначив, що зараз обговорюються певні експериментальні напрацювання.

Експериментальна концепція базової військової підготовки (БЗВП) для студентів вишів, яка зараз обговорюється, передбачає частину аудиторну і частину полігонну. Про це в інтерв'ю в рамках телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький .

Він зауважив, що є певні експериментальні наробки, які зараз обговорюються, ще нічого не затверджене.

"В більшості наші студенти вступають на бакалаврат в 17 років. Отже базова військова підготовка не передбачена для неповнолітніх. Відповідно, першокурсники не будуть проходити БЗВП. Імовірно це розпочинається з другого курсу", - акцентував Винницький.

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Заступник міністра освіти пояснив, що експериментальна концепція базової військової підготовки, яка зараз обговорюється, передбачає частину аудиторну і частину полігонну.

"Відповідно, найбільш ймовірно, ми будемо бачити перші аудиторні частини БЗВП, які будуть впроваджуватися з січня 2025 року. Отже, ще не в 2024 році, а з січня 2025 року. Для того, щоби вивезти хлопців і бажаючих дівчат на полігонну частину, яка має відбутися на весну 2025 року", - підкреслив Винницький.

Він додав, що більше інформації буде згодом, тому що всі питання зараз узгоджуються між Міністерством освіти і Міністерством оборони.

"Треба розуміти, що основним, скажімо так, власником цього процесу є насправді більше Міноборони. Так, передбачається базова військова підготовка. А крім того, передбачається зміна концепції взагалі військових кафедр", - зазначив заступник міністра освіти.

Винницький резюмував, що взагалі військова підготовка в Україні у сфері вищої освіти буде змінюватися, але більше про це можна буде говорити, коли наблизяться до остаточних рішень і постанов наприкінці 2024 року.

Базова військова підготовка в Україні - деталі

Урядовою постановою №724 від 21 червня 2024 року ("Про затвердження Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських") передбачається, що базову військову підготовку мають проходити всі чоловіки, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

У документі зазначається, що для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти військова підготовка розпочинатиметься на другому році навчання; для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра - на першому році навчання.

Спочатку буде місяць теоретичної підготовки, а потім - практична загальновійськова підготовка, за відмову від проходження якої студентів виключатимуть з вишів.

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