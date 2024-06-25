Базову підготовку мають проходити всі чоловіки, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Відмова студентів-чоловіків від проходження базової загальновійськової підготовки є підставою для відрахування з вишу. Про це йдеться у постанові Кабміну №724 "Про затвердження Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських".

Зазначається, що базову підготовку мають проходити всі чоловіки, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Військова підготовка розпочинатиметься для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти — на другому році навчання; для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра — на першому році навчання.

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Спочатку буде місяць теоретичної підготовки строком до одного місяця протягом травня-жовтня за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку, а потім - практична підготовка. Саме за відмову від неї відраховуватимуть із ВНЗ.

"Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства у сфері освіти", - йдеться у тексті постанови.

Після практичної базової підготовки студенти приймуть присягу та отримають військово-облікову спеціальність.

Водночас від проходження підготовки звільняються громадяни, які:

визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;

пройшли військову службу в інших державах до набуття громадянства України;

проходили військову службу;

мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Жінки можуть проходити загальновійськову підготовку лише у разі добровільної згоди.

Мобілізація студентів - новини

ЯК повідомляв УНІАН, з 18 травня 2024 року діє новий закон, який змінив правила призову. Згідно з новим законом про мобілізацію, студенти вишів і закладів профтехосвіти, які навчаються за очною формою, не можуть бути мобілізовані на військову службу.

Мобілізації в особливий період не підлягають: асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти; наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, технікумів, коледжів, наукових установ та організацій, якщо у викладача є вчене звання або науковий ступінь; педагогічні працівники закладів ПТУ та загальноосвітніх шкіл за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Мобілізація студентів неможлива також для учнів денної або дуальної форми для здобуття професійно-технічної, фахової, фахової передвищої та вищої освіти.

У цьому році в Україні дещо змінилися правила вступу до аспірантури - зокрема, начно збільшилася кількість державних місць, водночас місця для контрактників не передбачені.

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