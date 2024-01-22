Планується "реконструкція" поряд розташованого готельно-офісного комплексу "Прага", яка призведе до негативних наслідків для пам’ятки ЮНЕСКО.

У Міністерстві культури та інформаційної політики заявили про загрозу для пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Софії Київської не від війни, а від "забудовників-реконструкторів".

Про це йдеться у повідомленні МКІП у Telegram. Зазначається, що планується "реконструкція" поряд розташованого готельно-офісного комплексу "Прага", яка призведе до негативних наслідків для пам’ятки.

"Проведення реставрації нежитлових будівель по вулицях Володимирській, 36 та Золотоворітській, 11 у запланованому вигляді призведе до негативного впливу на візуальне сприйняття об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – компонента "Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди". Команда Міністерства оскаржувала судові рішення в апеляційному та касаційному порядку. Попри висновки ЮНЕСКО та чинні заборони, будівельники продовжують втілювати свій проєкт", – йдеться у повідомленні.

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У МКІП інформують, що завдяки зверненню Уряду до Верховного Суду вдалося відновити розгляд справи.

"Таким чином, спроба виграти цей судовий процес стала останньою можливістю захистити культурну спадщину світового значення в межах судової справи", – підкреслили у Мінкульті.

Згідно з повідомленням, судове засідання відбудеться 23 січня о 14:00 в Шостому апеляційному адміністративному суді. МКІП закликає громадськість та медіа долучитись до захисту Софії Київської.

Софія Київська - інші новини

Восени 2023 року довкола Софії Київської розгорівся скандал – на реставрацію Софійського собору під час війни планували виділити 80 млн грн.

Загальна вартість робіт за тендером становить понад 79 млн 203 тис грн. Зазначалося, що джерелом фінансування робіт є державні та благодійні кошти, а також спеціальний фонд.

Водночас громадськість такими витратами обурилася – українці вважають, що такі заходи під час війни не на часі. Спілка ветеранів війни зверталася до Держаудитслужби з приводу недоречності фінансування таких робіт під час війни.

У Софії Київській прокоментували скандальний тендер та повідомили, що стан даху, конструктивів і куполів Софійського собору в Києві вкрай незадовільний і став не просто проблемою для музею, а й загрозою для збереження цілісності унікальної пам’ятки.

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