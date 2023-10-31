Там також згадали про падіння хреста перед війною, що було сприйнято як недобрий знак.

Існуючий вкрай незадовільний стан даху, конструктивів і куполів Софійського собору в Києві став не просто проблемою для музею, а й загрозою для збереження цілісності унікальної пам’ятки, яка входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляється на сторінці Національного заповідника "Софія Київська" у Facebook на тлі суспільного розголосу ситуації щодо результатів тендеру на реставрацію покрівлі, конструктивних систем даху та позолоти куполів пам’ятки архітектури ХІ ст. Софійського собору в Києві, який оприлюднено 30 жовтня 2023 р. на сайті "Prozorro".

Там зазначають, що заповідник, на балансі якого перебуває Софійський собор, останніми роками неодноразово ставив питання перед Міністерством культури та інформаційної політики України про необхідність виконання вищезазначених робіт, але через брак фінансування ситуація тільки погіршувалась.

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"Це призвело до того, що 14 січня 2022 р. близько 23 години під час різкого погіршення погодних умов з поривами вітру за даними гідрометеослужби до 23-25 м/с (83 км/год) відбулося падіння хреста з південно-східного купола Софійського собору. На тлі накопичення військ Російської Федерації на кордонах України падіння хреста з Софійського собору було сприйняте громадськістю як недобрий знак, що віщував велику війну. Страшний день 24 лютого 2022 року Свята Софія зустріла без одного хреста", – сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що завдяки меценатам хрест вдалося відновити і повернути на своє місце. Водночас наголошується, що оскільки всі хрести Софійського собору були встановлені приблизно в один і той самий час, то і їхній стан викликає велике занепокоєння.

В повідомленні сказано, що Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація" було проведено детальні конструкторські та науково-технологічні дослідження стану конструктивних елементів всіх куполів, хрестів та покрівлі Софійського собору.

"За результатами досліджень технічний стан конструктивної системи куполів та, особливо, центрального куполу оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації, конструкції та обшивка хрестів, їх з’єднання з підхресним яблуком до маківки та фальцеві з’єднання знаходяться в гостро аварійному стані, що може в будь-який час призвести до руйнації як частини куполів так і маківок, і хрестів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передбачено комплекс заходів щодо попередження виникнення подібних аварійних ситуацій, заміни частини конструктивних систем куполів, позолоти покриття хрестів та куполів і реставрації покрівлі Софійського собору. В заповіднику також додали, що на сьогодні за рахунок меценатських коштів виготовлено 6 хрестів та заплановано укладення угоди на виготовлення центрального хреста – також за рахунок меценатів.

16 жовтня 2023 було розпочато відкриті торги щодо реставрації покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору за державні кошти, благодійні кошти, спеціальний фонд. В заповіднику повідомляють, що виконання робіт за проектом розраховане на 5 років – до кінця 2028 року. Сума договору – 79 мільйонів 203 тисячі гривень. В цьому році на виконання робіт, заявлених у тендері, виділено з Державного бюджету 2 млн грн на встановлення хрестів і заміну конструктивних систем кріплення на усіх куполах.

"Інші роботи, у тому числі й золочення, будуть виконуватись після закінчення воєнного стану", – резюмували в заповіднику.

Тендер на позолочення куполів Софійського собору

В українському суспільстві виникло обурення тим фактом, що на реставрацію Софійського собору під час війни виділять 80 млн грн. Тендер на реставрацію оголосив Національний заповідник "Софія Київська". Загальна вартість робіт становить понад 79 млн 203 тис грн. Джерелами фінансування робіт є державні та благодійні кошти, а також спеціальний фонд.

Українці ж вважають, що зараз такі витрати не на часі. Спілка ветеранів війни звернулася до Держаудитслужби з приводу недоречності фінансування таких робіт під час війни.

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