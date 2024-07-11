У застосунку "Резерв+" достатньо заповнити необхідну інформацію, а формування електронного військового квитка взагалі відбувається миттєво.

Заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, чи дорівнює оновлення даних через "Резерв+" походу в ТЦК.

За її словами, можновладці прирівняли військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" до оновлення даних в ЦНАП або ТЦК та СП, пише "Суспільне".

"Згідно з чинним законодавством України, постановою Кабміну, електронний військово-обліковий документ юридично має таку ж силу, як і паперовий", - пояснила Черногоренко.

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Вона наголосила, що оновити дані у застосунку набагато швидше, ніж офлайн у ТЦК та СП.

"У застосунку Резерв+ достатньо заповнити необхідну інформацію, а формування електронного військового квитка взагалі відбувається миттєво. Для порівняння послуга оформлення електронного військово-облікового документа в ТЦК в середньому забирає 30 хвилин. Це лише оформлення, без часу в черзі, без вашої дороги туди і назад, а очікування документа забирає до п'яти робочих днів", - додала заступниця.

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Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток, повідомили в Міноборони.

Відповідно до змін, ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру. Зазначається, що ця постанова має зменшити паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та централізувати процес друку повісток.

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