Зазначається, що нова постанова зменшить паперове навантаження на ТЦК.

Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток, повідомили в Міноборони.

Відповідно до змін, ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру. Зазначається, що ця постанова має зменшити паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та централізувати процес друку повісток.

"Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру Оберіг. Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису", - пояснили в Міноборони.

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Водночас, там додали, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився – повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території Польщі планують створити "Український легіон". Кожен громадянин України, який проживає в ЄС і має бажання доєднатися до Легіону - зможе підписати контракт і почати тренування.

За даними ЗМІ, після оголошення про створення такої ініціативи, сотні українців заявили про своє бажання доєднатися до легіону.

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