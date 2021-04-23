МОЗ рекомендує відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише одній особі від домогосподарства та утриматись від сімейних відвідувань.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав перелік протиепідемічних норм, яких слід дотримуватись під час святкування Великодня, щоб запобігти подальшому значному зростанню захворюваності на COVID-19.

Читайте такожСтепанов повідомив, чи планують в Україні посилювати карантин на ВеликденьЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Відвідування громадських місць може відбуватись тільки виключно при застосуванні засобів індивідуального захисту органів дихання – це маски, які закривають рот і ніс. Має бути дотримана дистанція між людьми в 1,5 метри», - наголосив він.

Ляшко зауважив, що в урядовій постанові чітко прописано розмір площі та кількість осіб, яка може відвідувати, в тому числі і храми – це одна людина на 4 метри квадратних.

Також МОЗ звертається до всіх релігійних закладів з проханням заохотити вірян до богослужінь онлайн, збільшити кількість сесій благословення та зменшити їхню тривалість, зафіксувати вхідні двері на територію та в приміщення храмів у відкритому стані для того, щоб забезпечити обмін повітря в середині приміщення, встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням в середині храмів і забезпечити дотримання дистанції парафіянами на вулиці в 1,5 метри.

Крім того, за словами Ляшка, на вулиці в цих умовах також потрібно обов’язково вдягати маски, які захищають органи дихання.

МОЗ рекомендує відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише одній особі від домогосподарства та утриматись від сімейних відвідувань.

«Всім іншим ми рекомендуємо, зокрема, людям похилого віку та з хронічними захворюваннями утримувати від відвідування храмів та краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму», - додав він.

Головний санлікар наголосив, що краще утримуватись від святкових відвідувань родичів і друзів, щоб не наражати на небезпеку один одного, особливо це стосується відвідування людей похилого віку з хронічними захворюваннями.

«Я думаю, що при виконанні цих норм нам вдасться запобігти значного зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, і свята пройдуть безпечно», - резюмував Ляшко.

Коронавірус в Україні

Минулої доби в Україні було зареєстровано 14 тис. 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 004 тис. 630 осіб, одужали - 1 млн 552 тис. 267 осіб, ПЛР-тестувань проведено 9 млн 130 тис. 606. Летальних випадків зареєстровано 41 тис. 700.

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Автор: Костянтин Гончаров