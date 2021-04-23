В Україні за минулу добу виявили 14 277 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 14 277 осіб - з них 591 дитина та 277 медпрацівників. Зафіксовано 434 летальних випадки, 18 964 пацієнти одужали. До лікарень із підозрою чи діагнозом COVID-19 потрапили 3 728 людей. Натомість виписали ще 18 964 пацієнтів.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Загальна кількість інфікованих COVID-19 в Україні перевищила позначку в мільйон в кінці грудня, майже через десять місяців з початку пандемії в країні. Показник в два мільйони країна досягла за чотири місяці.

Також за добу знову одужала рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом, днем раніше цей показник склав 18 831.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 2 млн 4 тисячі 630 випадків COVID-19, із них 1 млн 552 тисячі людей одужали та 41 700 — померли від ускладнень.

Тест на коронавірус в Україні: що відомо

Лабораторії 22 квітня зробили 95 740 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 41 305, методом ІФА — 18 360. Також зробили 36 075 експрес-тестів на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели понад 9,1 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За минулу добу проти коронавірусу в Україні вакцинували 16 169 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 508 046 громадян. 508 044 з них отримали 1 дозу. Щеплення проводилось 283 мобільними бригадами з імунізації та 470 пунктами щеплення.

Понад тисячу щеплень зробили у Дніпропетровській (1453), Запорізькій (1084) областях та м. Києві (1679 щеплень).

Станом на 22 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 485 700 громадян.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко