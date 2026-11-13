У Парижі арештували особняк екснардепа Жеваго: його вартість - 40 мільйонів доларів

Особняк було арештовано 9 листопада у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу, направлений Офісом Генпрокурора.

У результаті міжнародного співробітництва з компетентними органами Французької Республіки в Парижі накладено арешт на особняк українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Жеваго був народним депутатом України кількох скликань Верховної Ради України.

Зазначається, що особняк було арештовано 9 листопада 2026 року у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу, направлений Офісом Генерального прокурора. Підтвердження про арешт майна отримано від французьких компетентних органів 10 листопада 2026 року.

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Виконувач обов’язків Генерального прокурора Антон Ковальський наголосив, що вартість особняка Жеваго в Парижі становить 40 мільйонів доларів.

"Це конкретний результат спільної роботи українських прокурорів, слідчих ДБР та французьких правоохоронців. Арешт здійснено в межах розслідування справи про розтрату 113 млн доларів із банку "Фінанси та Кредит", - підкреслив він.

Як зазначив Ковальський, це підтверджує, що активи за кордоном не є недосяжними для українського правосуддя.

В Офісі Генпрокурора пояснили, що арешт особняка здійснено в межах кримінального провадження, досудове розслідування в якому проводить Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу АТ "Банк "Фінанси та Кредит", за попередньою змовою з іншими представниками керівництва банку організував схему розтрати 113 млн доларів США, а потім ці кошти були легалізовані через офшорні структури та інші підконтрольні Жеваго компанії.

Санкції проти Жеваго

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 5 олігархів.

Згідно з указом, санкції були введені проти Петра Порошенка, Костянтина Жеваго, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Віктора Медведчука. Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження торговельних операцій тощо.

Згідно з документом, санкції, що передбачають позбавлення державних нагород та блокування активів, введено безстроково.

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