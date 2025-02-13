Зокрема санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій.

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про запровадження санкції проти 5 олігархів. Документ оприлюднив Офіс глави держави.

Так, згідно з указом, санкції введено проти Петра Порошенка, Костянтина Жеваго, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Віктора Медведчука, Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження торговельних операцій тощо.

Згідно з документом, санкції, що передбачають позбавлення державних нагород та блокування активів введено безстроково.

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Санкції проти українських олігархів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, учора видання Forbes Ukraine з посиланням на обізнані джерела повідомило, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО) 12 лютого було прийнято рішення про запровадженння санкції проти депутата та бізнесмена Петра Порошенка.

За словами одного зі співрозмовників видання, санкції могли запровадити згідно зі статтею про державну зраду. У вечірньому зверненні президент України згадав також про засідання РНБО. Він наголосив, що "кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, - кожен повинен відповідати".

Зеленський сказав, що "мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців.

У січні президент Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО щодо санкцій стосовно зрадників. У санкційному списку було 18 осіб.

Серед них: народні депутата Нестор Шуфрич, Юрій Бойко, лідер забороненої партії "Наші" Євген Мураєв, також глава забороненої Комуністичної партії Петро Симоненко, екснардеп Олег Волошин, екснардеп Леонід Байсаров. Зокрема Бойка позбавили звання Героя України, яке він отримав у 2004 році "за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю".