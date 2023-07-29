Відповідна інновація діятиме для українців від 1 серпня та стосуватиметься регулярних рейсів.

У пункті пропуску "Ягодин" з 1 серпня впроваджують електронну чергу для автобусів регулярних рейсів. Про це попереджає Державна прикордонна служба України.

"У пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" з 31 липня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розпочинає тестування послуги електронної черги для перетину кордону автобусами. Щоб перетнути цей пункт пропуску з 1 серпня, водіям чи логістам варто буде зареєструвати автобус в системі єЧерга та приїхати до кордону в зазначений у маршруті час", - зазначає ДПСУ.

Наголошується, що наразі послуга буде стосуватись лише регулярних рейсів.

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Як повідомляється, на відміну від онлайн-черги для вантажівок, послуга для автобусів в умовах тестового періоду не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску. Тобто водіям варто лише зареєструватись в системі та приїхати до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час.

Звертається увага, що кожен міжнародний маршрут містить час початку руху, перетину кордону та прибуття до кінцевого пункту.

Запис до "єЧерги" для автобусів буде можливий лише на сайті echerha.gov.ua з 31 липня. Для бронювання місця в черзі варто натиснути "Стати в чергу" та обрати "Автобус", заповнити всі необхідні поля та підтвердити запис.

Наразі водіям окрім реєстрації також доступна можливість відтермінувати чи скасувати чергу, замінити водія та транспортний засіб.

У період тестування послуги будуть пропрацьовані всі технічні нюанси нового сервісу для пасажирських перевізників та згодом його поширять на всі інші пункти пропуску.

"На час тестового періоду час очікування на перетин кордону не буде змінюватись, адже йдеться лише про налаштування нового сервісу. Після налаштування всіх процесів - черги із пасажирських автобусів перед пунктами пропусків мають зникнути - і відповідно автобусні перевезення будуть відбуватися тільки згідно з єЧергою", - зазначив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Повідомляється, що наразі опрацьовується можливість поширення послуги для тих, хто перетинає кордон нерегулярними рейсами.

Кабмін тестує для українці "єЧергу" та проект "єКордон"

Проект "Електронна черга перетину кордону" реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вчора, 28 липня, повідомив, що Кабінет міністрів поширив дію проекту "єКордон" з впровадження електронної черги на перетин кордону на легкові автомобілі та автобуси, які здійснюють пасажирські перевезення.

Він зазначив, що раніше уже запустили електронну чергу для вантажного автомобільного транспорту. А нинішньою постановою розширюється дія електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, які виконують пасажирські перевезення. Це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним.

Шмигаль додав, що пілотний проект з пропуску автобусів розпочинається в серпні.

Проект, "єКордон" дозволяє заздалегідь зареєструватися в чергу і приїхати на митний пункт на визначений час. Він дозволяє швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам - не простоювати декілька днів.

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