Пілотний проект з пропуску автобусів розпочинається вже в серпні.

Кабінет міністрів України поширив дію проекту "єКордон" з електронної черги на перетин кордону на легкові автомобілі та автобуси, які здійснюють пасажирські перевезення. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми будуємо нову логістику й уже запустили електронну чергу для вантажного автомобільного транспорту. Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, які виконують пасажирські перевезення. Це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним. Пілотний проект з пропуску автобусів розпочинається вже в серпні", - зазначив він.

Перетин українського кордону

Проект, "єКордон" дозволяє заздалегідь зареєструватися в чергу і приїхати на митний пункт на визначений час. Він дозволяє швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам — не простоювати декілька днів.

Відео дня

Крім цього, прикордонники нещодавно зверталися до громадян з проханням при можливості перетинати український кордон не з Польщею, через його сильну завантаженість, а з іншими країнами, де черги значно менші. Прикордонники зазначали, що очікування на кордоні може зайняти тривалий час.

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