Нардеп вважає, що громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів, і вони можуть отримати великі штрафи.

У Верховній Раді буде зареєстрований законопроект за яким пропонується збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів.

Народний депутат Володимир Арʼєв заявив, що зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані.

"Оскільки, після оновлення даних в застосунку "Резерв+" і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й стислі терміни", - розповів він в ефірі Еспресо.

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Арʼєв зазначив, що всі військовозобов'язані не встигнуть оновити дані в термін 60 днів.

"Громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів. І вони можуть отримати великі штрафи. Саме тому, ми з колегами сьогодні реєструємо законопроєкт про збільшення терміну для оновлення даних військовозобовʼязаних з 60 до 150 днів", - додав нардеп.

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Військовозобов'язані мають 14 днів з моменту підписання повістки для візиту в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Про це розповів адвокат Андрій Приходько. Він пояснив, що "повістки будуть надсилати через 60 днів після оновлення". Вона складається і повинна бути направлена вам не пізніше наступного дня. За словами адвоката, особа має з'явитися в ТЦК впродовж 14 днів.

"Тобто, фактично, в особи є 14 днів з моменту, коли повістка була відправлена, і до моменту, коли ви повинні з'явитися", – сказав Приходько.

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