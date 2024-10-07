Апарат ВРУ видав розпорядження, що стосується локальної мережі Ради.

Апарат Верховної Ради обмежить використання Telegram за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомив народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

За його словами, він отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради. Він перерахував, які заходи безпеки пропонує Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО:

обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо залишаєте його без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого акаунту;

заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;

заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;

блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу;

На думку депутата, такі заходи безпеки цілком логічні.

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"На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики. Підкреслю, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях", - додав він.

Обмеження використання Telegram в Україні

Нещодавно було прийнято рішення про обмеження використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури. 19 вересня відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки - ключового органу координації та контролю у сфері кібербезпеки, на якому ухвалено відповідне рішення.

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