Telegram крупно оновився – у месенджер додали подарунки і не тільки

Щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити мобільний клієнт до актуальної версії в Google Play або App Store.

Розробники Telegram випустили велике оновлення месенджера для Android та iOS. Апдейт додає кілька цікавих можливостей для користувачів, включно з анонсованими раніше віртуальними подарунками.

Тепер користувачі можуть дарувати один одному не тільки Telegram Premium, а й віртуальні подарунки, які мають вигляд анімованих зображень із текстовими привітаннями. Вони оцінюються у внутрішній валюті Telegram Stars.

Ще цікавий момент: подарунки можна надсилати анонімно. Одержувач дізнається, від кого подарунок, але ваше ім'я не буде видно іншим, навіть якщо подарунок буде відображено в профілі.

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Серед інших нововведень: підтримка прямих трансляцій у режимі RTMP у версії для Android, оновлені відеочати на iOS, більше опцій для скарг на контент у публічних чатах і каналах. Разом із цим Telegram запустив нову платформу для надсилання кодів, яка дає змогу будь-якому бізнесу верифікувати номери клієнтів.

Оновлений Telegram 11.2 вже доступний для встановлення - щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити застосунок до актуальної версії в Google Play або App Store, а також Windows і macOS.

Раніше стало відомо, що Telegram планує створити свій аналог Youtube: відеохостинг планують "вшити" в базовий застосунок. За задумом, плеєр повинен буде працювати як з відеороликами, так і з аудіодоріжками.

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