Нардеп Бобровська зазначила, що на сьогодні не зрозуміло чи будуть пільги для військових, які раніше пішли воювати у 18-24 роки.

Україна має знайти нові способи мотивувати людей йти у військо. Про це сказала член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Соломія Бобровська на брифінгу.

Вона зазначила, що рішення про мотиваційні контракти для тих, хто піде воювати у віці з 18 до 24 років, залишає на сьогодні багато питань

"Ми не розуміємо другого і третього етапу. Чи воно буде розповсюджуватися на всіх хлопців і дівчат, які воювали до ухвалення рішення про мотиваційні контракти у віці 18 - 24 роки?" - сказала Бобровська.

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За її словами, для того, щоб була додаткова вигода і мотивація для служби у Силах оборони, необхідні нові підходи. Вона зазначила, що від Мінцифри виходять пропозиції, щоб мотивувати бійців за збиті шахети.

"Але в нас ще питання піхоти не закрито. В піхоти немає мотивації, коли вони сидять в окопах і їм вираховують до годин їхню посадку. Давайте, їм закриємо помісячні історії і запропонуємо їм швидке повернення і компенсацію за знищену та вражену техніку. А далі ми перейдемо на "Шахеди" і на мобільні групи та на всі інші військові формування, які цим займаються", - сказала нардеп.

Вона наголосила, що пріоритетом є піхота, яка сьогодні недоукомплектова, бо є брак людей і мотивації.

Спецконтракт для молоді

Як повідомлявУНІАН, 11 лютого міністерство оборони України запустило контракти для українців 18-24 років.

Речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів, що такий контракт на рік можуть укласти і чоловіки, і жінки. Йдеться про штатні бойові посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник.

Речник Міноборони пояснив, що після закінчення строку дії контракту військовослужбовець має право звільнитися з військової служби або укласти новий контракт. При цьому громадяни, які відслужили за однорічним контрактом, не можуть бути призвані по мобілізації впродовж 12 місяців. Контракт гарантує, що після виконання своїх зобов’язань, військовослужбовець може вільно виїжджати за кордон для навчання, роботи або відпочинку.

Щодо фінансового пакета, то одноразова грошова допомога в розмірі 1 000 000 грн виплачується трьома частинами. Також весь цей час військовослужбовець буде отримувати зарплатню, тобто грошове забезпечення.

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