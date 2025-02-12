Жінки, які виявлять бажання, також можуть доєднатись до Сил оборони.

"Контракт 18-24" дозволяє залучати до армії вмотивованих громадян, які готові захищати Україну, отримувати якісну підготовку та стати частиною бойових підрозділів. Молоді люди - жінки і чоловіки, які виявлять бажання доєднатись до Сил оборони, будуть потрапляти в дуже потужні підрозділи. В етері телемарафону речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін акцентував, що контракти для вікової категорії 18-24 років добровільні.

Один рік - це достатній термін для здобуття бойового досвіду та особистого розвитку, після якого можна вирішити чи продовжувати військову кар’єру, чи повернутися до цивільного життя.

"Для підписання контракту треба подати заявку на сайті 18-24.army.gov.ua або обрати бригаду у застосунку Резерв+. Наразі шість бригад беруть участь у цьому експериментальному проєкті", - додав він.

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Речник Міноборони зауважив, що процес запущено і доєднатись до Сил оборони за проєктом "Контракт 18-24" також можуть жінки, які виявлять бажання.

"Це можуть зробити і чоловіки, і жінки. Це важливо. Якщо говорити про штатні посади: це стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник", - перелічив бойові посади Лазуткін.

Речник Міноборони пояснив, що після закінчення строку дії контракту військовослужбовець має право звільнитися з військової служби. Або укласти новий контракт, якщо людина зрозуміла, що служба в Силах оборони - це її покликання.

"При цьому громадяни, які відслужили за однорічним контрактом, не можуть бути призвані по мобілізації впродовж 12 місяців. Контракт гарантує, що після виконання своїх зобов’язань, військовослужбовець може вільно виїжджати за кордон для навчання, роботи або відпочинку",- підкреслив він.

Щодо фінансового пакета, одноразова грошова допомога в розмірі 1 000 000 грн, яка виплачується трьома частинами, передбачає наступний механізм.

"Перша частина - 200 тис. грн стартової підтримки одразу при підписанні контракту, надалі друга частина - 300 тис. грн виплати протягом п’яти робочих днів після проходження базової військової підготовки і фахової військової підготовки. Третя частина - 500 тис. грн. У день вилучення зі списків особового складу по завершенню контракту", - зазначив Лазуткін.

Також це не виключає того, що весь цей час військовослужбовець буде отримувати зарплатню, тобто грошове забезпечення.

"В залежності від умов служби і від тих завдань, які буде виконувати людина, вона може за рік заробити близько 2 000 000 грн", - резюмував він.

Що відомо про "Контракт 18-24"

Як писав УНІАН, 11 лютого міністерство оборони України запустило контракти для українців 18-24 років.

Це добровільна ініціатива для молодих українців, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Зазначається, що "Контракт 18-24" дає молоді можливість зробити свідомий вибір, набути бойового досвіду і фінансової стабільності, гарантованої державою, всього за один рік.

Зокрема, передбачається, що за контракт будуть виплачувати 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решту - під час служби. Також добровольці 18-24 років матимуть можливість: отримувати щомісячне грошове забезпечення - до 120 000 грн та доплати за бойові завдання. Крім цього, передбачені інші мотиваційні пропозиції.

Також в оборонному відомстві оприлюднили список бригад, в яких зможуть служити добровольці 18-24 років. Зазначається, що контрактом передбачена обов’язкова посилена підготовка протягом 3 місяців. Сам контракт для добровольців віком до 25 років розрахований на 1 рік.

Крім того, виплата одноразової грошової винагороди в розмірі один мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років раніше, ще до того, як нові умови контракту набули чинності. Алгоритм отримання грошової винагороди такі військові можуть отримати у своїх командирів, розповів в етері телемарафону речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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