Учора бійка між депутатами та активістами сталася у сесійній залі міськради.

У Рівному біля будівлі міської ради перед пленарним засіданням сталася сутичка між депутатом від ВО "Свобода" Олегом Осуховським та активістом Ярославом Гранітним.

Як повідомив УНІАН свідок інциденту лікар-травматолог Рівненської міської лікарні Роман Коваль, сутичка відбулася через те, що активістів та лікарів цього медзакладу, які прийшли підтримати свого керівника Євгена Кучерука у зв’язку з інформацією, що на його посаду міська влада планує призначити іншу людину, не пустили до сесійної зали.

За його словами, бійка сталася між депутатом-"свободівцем" Олегом Осуховським та активістом Ярославом Гранітним.

Керівник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Рівненській області Марія Юстицька повідомила УНІАН, що наданий момент жодних заяв з цього приводу до правоохоронців не надходило. Наразі кримінального провадження за цим фактом поліція не розпочинала.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого під час пленарного засідання Рівненської міської ради сталася бійка за участі депутатів, зокрема, представника від ВО "Свобода" Олега Осуховського.

На порядок денний сесії виносилося питання про продовження контракту із керівником Рівненської міської лікарні, якого прийшли підтримати колеги-медики. Під час виступу лікаря двоє депутатів однієї з фракцій підійшли до трибуни, біля якої і зчинилася бійка між представниками депутатського корпусу та присутніми на сесії. В результаті допомога медиків знадобилася 43-річному та 47-річному міським обранцям.

За фактом хуліганства у сесійній залі відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 296 КК України).

Вас також можуть зацікавити новини: