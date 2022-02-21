Причина конфлікту – питання про призначення на посаду головного лікаря міської лікарні.

Сьогодні на сесії Рівненської міської ради сталася бійка між місцевими активістами та депутатами від ВО "Свобода".

Як передає кореспондент УНІАН, депутати міськради зібралися на позачергове сесійне засідання, де, зокрема, планувалося розглянути питання фінансування територіальної оборони.

Однак до сесійної зали прийшли працівники міської лікарні. За їхньою інформацією, головного лікаря медзакладу Євгена Кучерука планують змістити з посади з 1 березня та замінити представником ВО "Свобода".

За інформацією представника Рівненського районного управління поліції Антона Крука, який безпосередньо розбороняв учасників інциденту, бійка сталася між місцевими активістами, які разом з лікарями міської лікарні прийшли на сесійне засідання, та депутатами від ВО "Свобода" в Рівненській міській раді.

За словами лікаря-травматолога міської лікарні Романа Коваля, заміна керівництва у теперішній час негативно позначиться на готовності закладу до виконання обов’язків за призначенням. Бійку, на переконання Коваля, спровокувала політична сила, яка зацікавлена в заміні керівника лікарні.

За твердженням очевидців, внаслідок бійки постраждав депутат міськради від ВО "Свобода" Олег Осуховський.

Як повідомила УНІАН керівник відділу комунікації Головного управління поліції Рівненщини Марія Юстицька, у правоохоронців поки немає даних стосовно того, чи звертався Осуховський до лікарні. Детальнішу інформацію вона пообіцяла розповсюдити згодом.

Наразі поліцейські проводять слідчі дії у сесійній залі Рівненської міської ради. Засідання перенесено.

Бійки депутатів в Україні

Суперечки та доведення своєї точки зору кулаками не рідкість серед українських депутатів. 17 лютого в ефірі ток-шоу "Право на владу" віце-прем'єр міністр Ірина Верещук та нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич влаштували перепалку. Йому здалося, що міністр образила президента Німеччини Штаймнайєра.

На наступний день в ефірі іншого ток-шоу журналіст Юрій Бутусов та Шуфрич побилися. Журналіст підійшов до депутата та дав йому ляпаса. Шуфрич не втримався і мало не впав зі стільця, але піднявся й накинувся на журналіста.

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