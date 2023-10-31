Реставрація куполів триватиме 5 років.

Національний заповідник "Софія Київська" оголосив тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів собору. Загальна вартість робіт становить 79 млн 203 тис грн, випливає з даних системи "Прозорро".

Джерелами фінансування робіт є державні та благодійні кошти, а також спеціальний фонд. Реставрація куполів триватиме до 2028 року.

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З усім тим, така витрата грошей не знайшла підтримки серед українців. Так, з приводу недоречності фінансування таких робіт під час війни до Держаудитслужби звернулася Спілка ветеранів війни.

"Армії не вистачає зброї та оснащення! Бюджетні кошти в першу чергу мають бути спрямовані на фінансування Сил оборони України! Ця закупівля недоречна, неефективне, несвоєчасне, необгрунтоване використання бюджетних коштів", - йдеться у зверненні спілки.

Тендерні скандали

З початку літа в Україні не вщухали скандали щодо того, як та у якій кількості місцеві органи влади витрачають бюджетні кошти під час війни, наприклад, держава вже закуповувала овочерізки по 130 тисяч гривень за штуку.

Це викликало обурення українців, і уряд запропонував перенаправити податки з доходів військовослужбовців на потреби армії.

20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект у першому читанні, але він ще не прийнятий в цілому.

Тендерні скандали не вщухають. Так, з 22 по 27 жовтня в системі "Прозорро" було оприлюднено 75 тисяч повідомлень про закупівлі на суму 15,17 млрд грн. Чверть від всіх закупівель - 3,7 мільярда гривень - припало на ремонти доріг та мостів.

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