Матір хлопчика хотіла залікувати йому карієс та привезла до державної клініки. Лікарі наполягли на введенні наркозу.

У Тернополі після отриманого у державній стоматологічній клініці наркозу помер хлопчик, якому виповнився лише рік та 10 місяців.

Про трагедію повідомив місцевий активіст Роман Довбенко, заявивши, що дитина померла в реанімації, діставши алергію.

За його словами, наразі медики думають, як уникнути відповідальності за скоєне.

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Невдовзі факт загибелі дитини підтвердили в місцевій поліції. Там повідомили, що хлопчика в державну клініку привезла мама, щоб прибрати із зубів карієс. Оскільки йому виповнився лише рік та 10 місяців, медики наполягли, щоб дати наркоз, адже процедура є досить болючою. Для цього вони скерували на усі необхідні аналізи.

"Через півтори години після початку процедури у дитини почав падати тиск. Хлопчика відвезли в реанімаційне відділення. Проте там його так і не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини", - йдеться у повідомленні.

Причина смерті стане відома після проведення розтину. Розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівником.

Побиття стоматологом дітей у Рівному – деталі скандалу

У лютому 2021 року в Інтернеті з’явилися кілька відео, на яких лікарка-стоматолог з Рівного била та погрожувала дітям, лікуючи їм зуби. Згодом до поліції надійшло кілька заяв від батьків дітей, яких побила стоматолог.

Лікарці повідомили про підозру у нанесенні дітям легких тілесних ушкоджень та мордуванні.

Слідство встановило чотири випадки такого ставлення лікарки до дітей у двох стоматологічних клініках у 2020 та 2021 роках. Зокрема, під час прийому вона шарпала дітей за одяг та тіло, а також хапала за шию, щипала за плечі, спричинивши крововиливи. Справу стоматологині скерували до суду.

Цьогоріч у квітні суд закрив справу проти лікарки через закінчення строків давності після вчинення правопорушення. Її звільнено від кримінальної відповідальності.

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