У Рівному стався скандал після публікації кількох відео з участю місцевої стоматологині, яка била та погрожувала дітям, лікуючи їхні зуби.
Відео з тортурами малих відвідувачів з’явилися у YouTube.
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У насильстві жінку запідозрили ще раніше, проте самі лише чутки не дали справі зрушити з місця. Після наполягання з боку громадськості записи відеокамер зі стоматологічного кабінету поширили в інтернеті – вони підтвердили побоювання містян.
На кадрах першого відео жінка погрожує маленькій пацієнтці стоматологічним приладдям, а потім пробує її душити. На другому відео стоматологу разом з помічницею силою вдалося посадити хлопчика у крісло, однак лікування зубів супроводжувалося побиттям.
Як пояснила авторка публікації Вікторія Мамотюк, мама дівчинки з відео була тією, хто захищав лікарку публічно, вона не знала, що її дитина – одна з жертв стоматолога.
«Жінка каже, що до останнього не могла повірити своїм очам, адже лікарка знала про інвалідність трирічної дівчинки та хворобу серця. Сьогодні вона пише заяву в поліцію», – йдеться у дописі у Facebook.
Батьків хлопчика з другого відео знайти поки не вдалося. Відомо про щонайменше три сім’ї потерпілих, з якими наразі працюють адвокати.
Реакції самої лікарки станом на 15:00 12 лютого поки немає. 7 лютого у Facebook вона розповідала, як «звикла йти на роботу з гарним настроєм і позитивом, адже діти відчувають енергію».
Крім того, жінка подякувала критикам, які, мовляв, «працюють над її рекламою», і побажала всім «займатися улюбленою роботою».
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