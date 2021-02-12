Матір однієї з потерпілих вже звернулася до поліції.

У Рівному стався скандал після публікації кількох відео з участю місцевої стоматологині, яка била та погрожувала дітям, лікуючи їхні зуби.

Відео з тортурами малих відвідувачів з’явилися у YouTube.

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У насильстві жінку запідозрили ще раніше, проте самі лише чутки не дали справі зрушити з місця. Після наполягання з боку громадськості записи відеокамер зі стоматологічного кабінету поширили в інтернеті – вони підтвердили побоювання містян.

На кадрах першого відео жінка погрожує маленькій пацієнтці стоматологічним приладдям, а потім пробує її душити. На другому відео стоматологу разом з помічницею силою вдалося посадити хлопчика у крісло, однак лікування зубів супроводжувалося побиттям.

Як пояснила авторка публікації Вікторія Мамотюк, мама дівчинки з відео була тією, хто захищав лікарку публічно, вона не знала, що її дитина – одна з жертв стоматолога.

«Жінка каже, що до останнього не могла повірити своїм очам, адже лікарка знала про інвалідність трирічної дівчинки та хворобу серця. Сьогодні вона пише заяву в поліцію», – йдеться у дописі у Facebook.

Батьків хлопчика з другого відео знайти поки не вдалося. Відомо про щонайменше три сім’ї потерпілих, з якими наразі працюють адвокати.

Реакції самої лікарки станом на 15:00 12 лютого поки немає. 7 лютого у Facebook вона розповідала, як «звикла йти на роботу з гарним настроєм і позитивом, адже діти відчувають енергію».

Крім того, жінка подякувала критикам, які, мовляв, «працюють над її рекламою», і побажала всім «займатися улюбленою роботою».

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Автор: УНІАН