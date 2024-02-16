За словами Івана Федерова, такі навчальні заклади можуть з'явитись у місті вже до 1 вересня.

Влада Запоріжжя планує відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання. Вони можуть з'явитись у місті вже до 1 вересня. Про це в інтерв'ю "Укрінформ". розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, організації навчання дітей в укриттях, як це зараз відбувається у Харкові, заважає лише "небажання чиновників". Тому потрібно знайти рішення для безпечного освітнього процесу у Запоріжжі.

"Завдання просте: є скількись шкіл, скількись укриттів готових, є ті, які потрібно зробити, побудувати підземні школи. Чому Харків зміг, а Запоріжжя ні? До 1 вересня у Запоріжжі будуть підземні школи", - запевнив Федоров.

Він зазначив, що у березні в обласному центрі планують відкрити близько 50 шкіл. За місяць хочуть відкрити ще більше.

"Завдання одне: 1 вересня усі діти мають вийти у змішану систему освіти. Ті, хто виїхали, продовжать онлайн", - підкреслив голова ОВА.

Освіта в Україні під час війни - останні новини

Першокласників Києва з понеділка, 19 лютого, відправлять на додаткові канікули. Як повідомили в КМДА, батьки все ж матимуть змогу приводити малечу до школи, де з нею працюватимуть вчителі в режимі групи подовженого дня.

Зазначається, що відповідні рекомендації були передбачені ще на початку 2023/2024 навчального року та доведені до всіх учасників освітнього процесу.

Також УНІАН повідомляв, наскільки авчання в Україні онлайн якісне і якими платформами користуються учні та вчителі. Понад 900 тисяч дітей в Україні навчаються онлайн. Ще майже мільйон навчається в змішаному форматі.

Серед причин необхідності продовження дистанційного навчання - безпекова ситуація, відсутність укриттів та бомбосховищ, зруйновані або пошкоджені заклади освіти.

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