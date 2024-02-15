Але батьки все ж матимуть змогу приводити малечу до школи, де з нею працюватимуть вчителі в режимі групи подовженого дня.

Першокласників Києва на наступному тижні відправлять на додаткові канікули, інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.

"Додаткові канікули з 19 до 25 лютого для столичних першокласників – це рекомендація, яку розроблено для адаптації 6-річних дітей до школи та зважаючи на навчальні навантаження й сезонну захворюваність. Ці рекомендації були передбачені ще на початку 2023/2024 навчального року та доведені до всіх учасників освітнього процесу", - зазначається у повідомленні КМДА.

Згідно з поясненням, перший рік навчання для дітей є періодом адаптації до школи, нового колективу та ритму життя, що відрізняється від дитячого садка або виховання в сім’ї.

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"Успішність адаптаційного періоду – дуже важлива та може вплинути на перебіг усього шкільного життя дитини. Тому додаткові тижневі канікули необхідні, щоб малеча перевела подих та з новими силами продовжила навчання", - запевняють у КМДА.

Водночас зазначається, що батьки, які під час канікул не можуть бути разом із дітьми, матимуть змогу приводити малечу до школи. У закладі освіти вчителі перших класів працюватимуть зі своїми учнями в режимі групи подовженого дня без додаткових навантажень.

Про навчальний процес в Україні

Тривалість уроків школярів в Україні залежить від класу, у якому навчаються діти. Так, для першокласників це 35 хв, для учнів 2-4 класів — 40 хв, для 5-12 класів урок триває 45 хв.

Раніше у КМДА оприлюднили дати семестрів та канікул у школах Києва у 2023/2024 навчальному році. Так, навчальний процес розпочався традиційно 1 вересня та закінчиться 31 травня, атестація триватиме до 28 червня 2024 року.

В офіційному Telegram-каналі КМДА повідомлялось, що канікули заплановані:

осінні - із 23 по 29 жовтня;

зимові – з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року;

весняні – з 25 до 31 березня.

Також зазначалось про додаткові тижневі канікули для першокласників – з 19 до 25 лютого.

Останні дзвінки по всіх школах столиці пролунають 31 травня. При цьому школи самостійно обирають формат навчання, але в Міносвіти рекомендували повернутися до очного, якщо всіх заходів безпеки буде дотримано.

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