Окупанти поцілили в одне з підприємств міста.

В Запоріжжі зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

Про це у Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"В обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена", - сказано в повідомленні.

Наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога. Всіх просять залишатися в укриттях. З Чорного моря йде масований удар - 20 ракет випустили одночасно.

"Росія застосувала по Україні всі види своєї ракетної зброї. Ніде у світі такого ще не було, і ми робимо все можливе, щоб відбити ці атаки", - заявив полковник Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Раніше мер Мелітополя повідомив, що окупанти звозять техніку до Херсонщини, куди ЗСУ останнім часом часто влучно б'ють по складам і штабам.

Вас також можуть зацікавити новини: