Російська техніка також переміщується з Криму знову / фото REUTERS

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що велика колона російської техніки вирушила до Херсона.

Мер виступив у ефірі національного телемарафону й наголосив, що рух російських військ в бік Херсона з Криму розпочався 12 липня.

"Слід зазначити, що російська техніка також переміщується з Криму знову. Учора велика колона техніки проїхала в бік Херсона", - каже Федоров.

За його словами, це близько 40 одиниць техніки, які перевозили пальне і боєкомплекти.

"Небезпека ще не згасає зовсім", - наголосив Федоров.

Також 13 липня у центрі Мелітополя жителі побачили, як тягачем рашисти перевозили артилерійські установки й танки в бік Херсона. Місцева преса навіть навела фотодоказ танку. Окупанти погано орієнтувалися на місцевості і питали у прохожих дорогу.

фото РІА Мелітополь

Нагадаємо, у Херсоні ЗСУ регулярно знищують ворожі склади з боєприпасами.

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