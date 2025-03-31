В ОП запевнили, що наради про вибори у липні, описаної у статті, у Зеленського не проводили.

В Офісі президента заявили, що у статті видання The Economist про те, що Володимир Зеленський готується йти на другий термін на президентських виборах у липні, міститься неправдива інформація.

Кілька джерел видання ВВС Україна в уряді та ОП вказали, що матеріал видання містить фейкову чи маніпулятивну інформацію.

Там запевнили, що наради про вибори у липні, описаної у статті, у Зеленського не проводили.

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"Найперше, не було такої наради (з приводу проведення виборів у липні. - ред.) і не було такого доручення (команді організовувати вибори. - ред.)", - розповіло джерело в команді президента.

Зазначається, що співрозмовник в уряді також вказав, що зараз головне питання - досягнення миру, і говорити, що вже йде підготовка виборів - зовсім некоректно.

В свою чергу співрозмовник у команді Петра Порошенка, про якого пише видання, погодився, що шансів на закінчення війни і швидкі вибори зараз практично немає.

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю виданню Українська правда зазначав, що, згідно з чинним законодавством, Верховна Рада має ухвалити рішення про призначення президентських виборів впродовж місяця після закінчення воєнного стану.

Стаття The Economist про вибори в Україні

Як писало The Economist, Зеленський доручив команді готуватись до виборів після припинення вогню. Джерела видання розходяться у думках щодо термінів, але більшість стверджує, що президент України орієнтується на літо.

Стверджувалось, минулого тижня Зеленський провів нараду, на якій доручив підготовку голосування після повного припинення вогню. Американська сторона оцінює можливу дату такої події на кінець квітня. Перші підтвердження цього можуть з'явитися 5 травня - крайній термін для голосування у Верховній Раді щодо продовження військового стану.

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