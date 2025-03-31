Через вплив повномасштабної війни процедури, пов’язані із проведенням виборів, потребують коригування, вважає Діденко.

Для підготовки виборів після завершення воєнного стану треба більший період часу, ніж той, який визначений законодавством, стверджує голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв’ю Українській правді.

"Чинне законодавство передбачає алгоритми того, як мають відбуватися вибори після завершення воєнного стану. Але через вплив повномасштабної війни ми потребуємо коригування тих процедур. Зараз, здається, є такий консенсус у суспільстві й серед політиків, що для підготовки виборів після завершення воєнного стану треба більший період часу, ніж той, який визначено законодавством", - зазначив Діденко.

За його словами, це означає, що або під час воєнного стану, або після закінчення його дії доведеться змінювати виборчий закон.

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Виходячи ж із чинних норм, зазначив посадовець, протягом місяця після закінчення воєнного стану ЦВК повинна оголосити парламентські вибори, і сам виборчий процес має тривати 60 днів. Рішення про призначення виборів президента Верховна Рада має ухвалити знову ж таки упродовж місяця після закінчення воєнного стану, а виборчий процес у цьому разі триває 90 днів, уточнив голова ЦВК.

"Чи достатньо цього місяця для підготовки виборів? Якщо ми говоримо про голосування, яке буде демократичним і відповідатиме стандартам, то, мабуть, що ні. Всі це розуміють", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, скільки часу треба для того, щоб підготуватися до початку виборчої кампанії, Діденко зазначив, що воно "провокує низку зворотних питань, без відповіді на які дуже важко говорити про строки":

"В яких умовах ми опинилися? У нас є деокуповані території чи немає? У нас є оновлене виборче законодавство, яке визначає особливості проведення повоєнних виборів? Які саме процедури там закладені? Чи такого закону взагалі немає? Про які вибори ми говоримо: президентські, парламентські, місцеві, всі одразу? У нас є фінансування підготовчих процедур? Що у нас з безпекою, що у нас із інфраструктурою виборчою? Що у нас із голосуванням за кордоном?"

На його думку, чим більше часу буде, тим краще можна організувати виборчий процес, чим менше часу - тим, відповідно, гірше.

Можливі вибори в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно The Economist повідомило, що Зеленський доручив організувати вибори одразу після припинення бойових дій. За інформацією видання, минулого тижня український лідер скликав нараду, аби доручити команді організувати голосування після повного припинення вогню. Джерела кажуть, що перше підтвердження цієї інформації може з'явитися 5 травня, коли має відбутися парламентське голосування щодо продовження воєнного стану, термін якого спливає 8 травня.

Адміністрація США неодноразово заявляла про необхідність виборів в Україні. Зокрема, про це говорив спецпосланець президента США Стів Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону. Він навіть сказав, що Україна вже погодилась провести вибори. "Так, вони домовилися про це. В Україні будуть вибори. Я думаю, що Зеленський робить усе можливе", - сказав Віткофф.

Раніше Зеленський пояснював, чому в Україні не проводитимуть виборів під час війни. У лютому під час свого виступу на Мюнхенській конференції він зазначив, що українці цього не хочуть. "Я готовий говорити про вибори, українці не хочуть цього", - заявляв Зеленський. Президент наголошував, що наразі важливо зберегти єдність всередині країни.

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