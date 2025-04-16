За словами Тимочка, зараз сержантський корпус вже навчений і готується та вміє працювати на оперативному і стратегічному рівнях.

Загалом у складі ЗСУ буде у 10 раз більше корпусів. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Питання назріли і я бачив два дні тому, що новий начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов проводив слухання слухачів курсів корпусної системи управління, підготовки. Тобто, перейти на корпусну систему - це добре, але це трохи замало. Для цього потрібно мати і фахівців у величезній кількості, тим паче, що корпус передбачає собою автономну оперативного рівня структуру", - сказав він у етері Українського Радіо.

За його словами, корпус у Збройних силах - це корпус, який у своїй структурі, крім піхотних бригад, матиме і танкові, і артилерійські бригади, і бригади протиповітряної оборони, а в деяких навіть будуть і ракетні підрозділи.

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"Тобто, це командир, який керує, управляє корпусом. У Збройних Силах він матиме величезний обсяг знань, знань всієї номенклатури зброї, яка буде на озброєнні корпусу, систему взаємодії між такими бригадами, підрозділами, полками. Також в його завдання входитиме злагоджувати цю всю роботу, управляти, контролювати роботу і виконання іншого офіцерського складу, відповідального на кожній своїй ланці. Це питання і надзвичайного серйозного підходу до підготовки сержантського корпусу в таких корпусах. Тим паче, що зараз сержантський корпус вже навчений і готується та вміє працювати на оперативному і стратегічному рівнях", - додав Тимочко.

Створення корпусів у НГУ

У Нацгвардії створили два корпуси, які очолили командир бригади "Азов" Денис Прокопенко та командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський.

В 1-ому корпусі Нацгвардії "Азов" повідомили, що в рамках реформи управління Сил оборони, на основі 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" було створено нове оперативно-тактичне з'єднання у складі НГУ.

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