В НГУ зазначили, що армійські корпуси матимуть власні штаби, розвідувальні, артилерійські та логістичні підрозділи.

Національна гвардія України створила два корпуси, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет). Про це повідомляє сайт НГУ.

В 1-ому корпусі Нацгвардії "Азов" повідомили, що в рамках реформи управління Сил оборони, на основі 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" було створено нове оперативно-тактичне з'єднання у складі НГУ.

В повідомленні зазначається, що до складу 1-го корпусу "Азов" увійшли:

1-а президентська бригада оперативного призначення "Буревій";

12-та бригада спеціального призначення "Азов";

14-та бригада оперативного призначення "Червона Калина";

15-та бригада оперативного призначення "Кара-Даг";

новостворена 20-та бригада оперативного призначення "Любарт".

Також показано відео, де командир 1-го корпусу НГУ "Азов", полковник Денис "Редіс" Прокопенко та командири бригад, які ввійшли у склад корпусу, говорять про новостворений корпус.

Прокопенко зазначає, що "Азов" перший в Україні почав впроваджувати, зокрема НАТівські стандарти в підготовці особового складу, організації роботи штабів, планування операцій та управління військами в ході бойових дій та першими перелили кров пораненому бійцю прямо на полі бою, були першими в створенні системі рекрутингу. Він додав:

"Навіть кремлівський диктатор в своїх промовах, говорячи про українську армію згадує саме "Азов".

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко зазначив, що корпусна система дозволить значно покращити комунікацію між військовими та зробити армію більш ефективною. За його словами, враховано досвід війни з РФ щодо швидкого маневрування, здатності утримувати великі території, проводити контрударні дії. Він наголосив, що корпусна структура має підвищити гнучкість і стійкість військ та підрозділів НГУ зокрема, які залучені до виконання завдань на фронті.

Півненко повідомив, що армійські корпуси матимуть власні штаби, розвідувальні, артилерійські та логістичні підрозділи, що підвищить їхню самостійність у виконанні бойових завдань без необхідності постійного залучення вищого командування на таких етапах.

Реформа структури ЗСУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2025 року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що реформа організаційної структури Збройних сил України триває, вже приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру.

Раніше військові оглядачі та самі військовослужбовці активно порушували тему необхідності перевести ЗСУ з бригадної системи управління на корпусну або дивізійну. Зазначалося, що бригада є відносно малочисельною одиницею, а в реаліях російсько-української війни бригадам доводиться де-факто виконувати завдання, які мала б виконувати дивізія чи армійський корпус.

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