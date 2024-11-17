Пошкоджені енергетичні об’єкти, житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

Російська армія завдала удару по житловому сектору Миколаєва, у місті двоє загиблих та поранені, серед яких – діти. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За його словами, станом на зараз відомо про шістьох постраждалих, двоє людей загинуло. Як уточнив міський голова, загиблі – жінки.

"Є пошкодження у житловому секторі...", - додав Сєнкевич.

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За даними очільника Миколаївської ОВА Віталя Кіма, одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога.

У Силах оборони півдня України розповіли, що зранку ворог атакував південь ракетами різних видів і дронами-камікадзе типу "Shahed 131/136".

"Пошкоджені енергетичні об’єкти, житлові будинки та обʼєкти інфраструктури. Є постраждалі серед мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Також військові додали, що ввечері 16 листопада ворог також завдав ракетного удару по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві.

В Одесі станом на 9.00 проблеми зі світлом, та опаленням, водопостачанням, не працює громадський електротранспорт.

Оновлено в 9:33. За даними пресслужби регіонального ДСНС, з 04:30 ворог декількома хвилями атакував Миколаїв дронами-камікадзе типу "Shahed 131/136".

"Ціль незмінна - терор цивільного населення та удар по приватному сектору. Внаслідок чого пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури. Також виникло декілька пожеж", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовані руйнування та пожежі житлових будинків на двох локаціях - 150 кв. м та 20 кв. м.

Йдеться, що пожежі вже ліквідовані, та, з врахуванням безпекової ситуації, на місці продовжують роботу рятувальники та психолог Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

До ліквідації наслідків атаки залучалось 35 рятувальників, 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, хіміки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Оновлено об 11:28. За словами начальника Одеської ОВА Олена Кіпера, внаслідок російської атаки загинуло двоє людей. Також поранення отримав 17-річний хлопець, медики надають йому допомогу. Також внаслідок ворожої атаки постраждала енергетична інфраструктура Одещини. У регіоні є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

"Застосовуються екстрені відключення світла за вказівкою Укренерго. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів. Всі уповноважені служби працюють над усуненням пошкоджень. На цю хвилину спеціалісти вживають усі можливі заходи, аби тепло та водопостачання були відновлені упродовж декількох годин", - заявив посадовець.

За його словами, станом на 10.00, в області розгорнуто 445 пунктів. Ще 357 при потребі буде відкрито додатково.

За даними ГУ ДСНС в Одеській області, спалахнули пожежі в 3 приватних житлових будинках, ще 4 будинки зазнали руйнувань. Психологиня ДСНС надавала допомогу місцевим жителям. Також рятувальники знайшли собаку, який загубився та передали його власникам. Всього в ліквідації наслідків було задіяно 35 вогнеборців.

Водночас мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті ситуація дужа складна. Щойно відбулося засідання комісії ТЕБ і НС, планується, що в усіх районах Одеси розгортатимуть пункти незламності. За словами Труханова, не працюють певні котельні великої потужності, але лікарні та інша критична інфраструктура працюють на генераторах. За словами Труханова, наразі вирішується питання щодо розгортання пунктів незламності.

Частина світлофорів в обласному центрі працює від джерел безперебійного живлення, проте деякі залишилися без електроенергії та не функціонують.

У компанії "Інфоксводоканал" заявили, що зранку застосовані екстрені відключення електроенергії, через що ряд об'єктів "Інфоксводоканалу" знеструмлені. У водоканалі запевняють, що для відновлення водопостачання частина насосних станцій переведена на роботу від генераторів. Проте значна потужність та технологічні умови роботи деяких насосних станцій не дають можливості використання на них джерел автономного живлення.

"Саме тому, наразі через відсутність електроенергії на деяких об'єктах водоканалу спостерігаються тимчасові перебої у водопостачанні споживачів у різних районах міста Одеси. Після відновлення енергоживлення водопостачання буде розпочато у найкоротший час", - йдеться у заяві.

Ракетна атака Росії - головні новини

Вранці 17 листопада армія РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. За даними моніторингових каналів, одночасно у повітряному просторі нашої країни перебувало 45 ракет. У Повітряних силах України повідомили, що пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників розпочалися о 05:42, згодом РФ запустила "Калібри", "Кинджали".

Ракети тримали курс на Київ, Кропивницький, Кривіг Ріг, Одесу, Миколаївщину, Житомирщину, Хмельниччину, Чернігівщину, Полтавщину та Вінничину, у різних містах лунали вибухи.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через атаку окупантів у місті зникло електропостачання, почалися проблеми з водопостачанням. У Міненерго повідомили, що РФ атакує об’єкти генераціі та передачі електроенергіі по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

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