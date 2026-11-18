Внаслідок атаки загинула продюсерка Першого міського телеканалу Христина Лисенко.

В Одесі 19 листопада оголошено Днем жалоби через загибель чотирьох людей внаслідок сьогоднішніх дронових атак на місто. Про це повідомили у пресслужбі мерії міста.

"19 листопада в Одесі оголошено Днем жалоби з метою вшанування пам’яті загиблих внаслідок масованої атаки на місто, яка сталася 18 листопада. На будівлях буде приспущено Державний прапор України та прапор Одеси із жалобними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів", - заявили у мерії.

В Одеській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок трьох атак Росії по історичному центру загинули четверо людей, щонайменше 17 постраждали. Пошкоджено 14 будинків, вибито понад три сотні вікон у квартирах та під’їздах, пошкоджені двері, балкони та покрівлі. Зараз триває ліквідація наслідків атак.

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Також стало відомо, що серед загиблих – продюсерка Першого міського телеканалу Христина Лисенко. Вона стала жертвою атаки першого дрона. Про це повідомили колеги жінки.

"Страшний день, який ми не можемо прийняти. Під час першої ранкової атаки загинула наша Кріс… Христина Лисенко, багаторічна координаторка, адміністраторка, продюсерка Першого міського", - йдеться у заяві телеканалу.

За словами журналістів, жінка йшла на роботу вулицею Європейською, на якій стався потужний удар. До офісу телеканалу їй залишалося пройти три квартали. Зазначається, що продюсерка на роботу завжди приходила першою, вона була "стрижнем", навколо якого всі та все трималося.

"Вона була людиною з міцним характером та великим, добрим, справедливим серцем. Воювала за кожного кого покинули, образили, обділили. Вона любила коней і рятувала котів. На роботі на неї чекала врятована під час липневого обстрілу кішка Мавка, якій вона прискіпливо шукала нову родину. Тепер це – на нас…" - додали журналісти.

Як уточнили УНІАН на телеканалі, Лисенко було 39 років, у неї залишилися батьки.

Атака на середмістя Одеси: що відомо

Як писав УНІАН, зранку 18 листопада росіяни тричі вгатили по середмістю Одеси. Внаслідок атак загинули четверо людей, повідомлялось майже про десяток поранених.

Окупаційна армія завдала серію ударів по історичному центру – сталися пожежі та руйнування у межах охоронної зони ЮНЕСКО. Так, в результаті влучання на вулиці Європейській загинули троє людей, серед яких – дві жінки та чоловік. Ще щонайменше п’ятеро осіб на цій локації отримали поранення.

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