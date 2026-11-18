Через атаки у місті фіксуються проблеми з рухом громадського електротранспорту.

Сьогодні, 18 листопада, російська окупаційна армія завдала серію ударів по історичному центру Одеси – сталися пожежі та руйнування у межах охоронної зони ЮНЕСКО, загинули щонайменше чотири людини, є багато поранених. Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

"Ворог завдав серію ударів по історичному центру Одеси: четверо загиблих, є пожежі та руйнування, зокрема в межах охоронної зони ЮНЕСКО", - заявили у мерії.

За даними відомства, внаслідок влучання на вулиці Європейській загинули троє людей, серед яких – дві жінки та чоловік. Ще щонайменше п’ятеро осіб на цій локації отримали поранення. Удар спричинив загоряння автомобіля та пошкодив інші припарковані поруч машини. Наразі займання автівки вже ліквідовано.

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Також вибуховою хвилею у цьому районі вибито понад сотню вікон у щонайменше семи житлових будинках, адміністративних та офісних приміщеннях, магазинах і кав’ярнях.

Ще один удар припав неподалік – у 2-поверхову адміністративну будівлю з мансардним поверхом, де спалахнула масштабна пожежа даху та мансарди. У цьому місці постраждала жінка.

"Усіх поранених доправили до клінічних лікарень, частина з них перебуває у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням мерії, на цій же локації пошкоджено гімназію, офісну будівлю та навколишні житлові будинки. Крім того, уламками пошкоджено трамвай, в якому вибито кілька вікон. Пасажири не постраждали.

Як зазначив перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов, на місцях ударів уже розгорнуто оперативні штаби, працюють екстрені та комунальні служби.

За даними мерії, через російські удари в Одесі змінено рух електротранспорту. Зокрема, трамваї маршруту № 7 курсують на двох ділянках – від вул. 28-ї Бригади до Херсонського скверу та від 11-ї станції Люстдорфської дороги до Старосінної площі. Трамваї маршруту № 10 курсують до Старосінної площі, № 15 – між Слобідським ринком і Херсонським сквером, № 21 тимчасово не курсує.

Також не курсують тролейбуси маршруту № 2, на маршрутах № 7 та № 10 частина машин пересувається із затримками, частина – вулицею Канатною.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до населення з проханням не наближатися до місць влучань під час роботи екстрених служб. У разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати в укриття.

Ворожі удари по Одесі 18 листопада

Як писав УНІАН, 18 листопада росіяни тричі вгатили по середмістю Одеси. Внаслідок атак загинули четверо людей, ще дев’ятеро постраждали.

Відомо, що серед загиблих – 40-річна жінка, 19-річні дівчина та хлопець.

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