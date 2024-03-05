Рада готується проголосувати за потрібний законопроект.

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити закон, який має покласти край діяльності російської церкви в Україні.

Про це повідомив народний депутат України Володимир В’ятрович у Facebook. За його словами, йдеться про законопроект 8371.

"Щойно комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради одноголосно рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який має покласти край діяльності російської церкви в Україні", - повідомив він.

За словами В’ятровича, текст законопроекту став "значно сильнішим" порівняно з підтриманим в першому читанні урядовим варіантом. "Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборон", - написав нардепу.

Він пояснив, що в разі голосування "за" закон, Російська православна церква і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.

В’ятрович висловив сподівання, що у колег в парламенті буде політична воля якнайскоріше ухвалити цей закон.

Для ухвалення рішення необхідно, щоб мінімум 226 народних депутатів проголосували за закон. Рішення комітету для парламенту є рекомендаційним і воно відкриває можливість для розгляду законопроекту в другому читанні з поправками в сесійній залі.

РНБО внесла законопроект проти релігійних організацій Росії

1 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони доручила уряду внести до парламенту законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Йдеться про Українську православну церкву Московського патріархату, яка тепер називає себе просто УПЦ. На засіданні РНБО йшлося про численні факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором.

19 жовтня 2023 року Верховна Рада України проголосувала за те, щоб на території України було заборонено діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ, зокрема, мова йде про УПЦ МП. Законопроект тоді підтримали 267 нардепів.

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