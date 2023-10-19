Законопроект, яким може бути заборонена діяльність УПЦ МП в нашій країні, нардепи ухвалили у першому читанні.

Верховна Рада України у четвер, 19 жовтня, проголосувала за те, щоб на території нашої держави було заборонено діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ, зокрема, мова йде про УПЦ МП.

Відповідний проект закону (№8371) у першому читанні підтримали понад 260 народних обранців, повідомив у своєму каналі в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"Законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, прийнято у першому читанні. За - 267...", - поділився політик.

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Варто зазначити, що проти висловилися 15 нардепів, два народних обранці - утрималися, а ще 17 - не голосували.

Заборона УПЦ МП в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2022 р. президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд парламенту законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій.

Цьому рішенню передували контррозвідувальні заходи СБУ у культових спорудах, на територіях монастирів та єпархій Української православної церкви Московського патріархату. У ході цих заходів було виявлено проросійську літературу; документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва низки єпархіальних структур; антиукраїнську діяльність служителів з закликами, зокрема, до "пробуждения матушки-Руси", виправдовуванням збройної агресії РФ в Україні.

19 січня 2023 р. в парламенті було зареєстровано урядовий проект закону №8371, яким передбачено унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти нашої держави.

Наприкінці вересня Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що наразі у парламенті немає необхідної кількості голосів для заборони УПЦ МП.

Своєю чергою місцеві ради почали на своєму рівні приймати рішення про заборону на території своїх громад діяльності УПЦ МП.

На початку жовтня народний депутат від парламентської фракції "Голос" Юлія Клименко заявила, що у Верховній Раді зібрали необхідну кількість підписів за розгляд питання заборони діяльності УПЦ МП. Вона зазначила, що 226 підписів народних депутатів зібрано за внесення в зал на голосування заборони московської церкви.

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