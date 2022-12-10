Допомога вже надійшла з Бельгії, Франції, Норвегії в рамках ініціативи "Генератори надії".

Україна в рамках ініціативи "Генератори надії" почала отримувати необхідне обладнання від міжнародних партнерів.

"Міста Бельгії передали Україні першу партію генераторів. Незабаром доєднаються інші громади країн Євросоюзу. З Франції надійшло 100 генераторів. Норвегія забезпечує зараз генераторами українських прикордонників. Вчора під час зустрічі з делегацією міністрів уряду Словаччини домовилися про постачання близько 300 генеруючих засобів", - сказав під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також він додав, що зараз узгоджується пакет допомоги з Японією.

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"Туди увійде обладнання, яке потрібне для термінових ремонтів енергосистеми. Також у рамках першого етапу допомоги японські партнери передадуть Україні понад 240 генераторів", - сказав він.

Генератори в Україні

2 грудня Шмигаль заявив, що Україна очікує сотні трансформаторів і десятки тисяч генераторів, які мають прибути та полегшити ситуацію з енергозабезпеченням, що виникла внаслідок російських ракетних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Верховна Рада України прийняла за основу законопроекти, якими генератори та деяке енергетичне обладнання, необхідне для виробництва в Україні електрогенераторних установок, звільняються від податку на додану вартість (ПДВ) та ввізного мита.