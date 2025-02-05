За словами Зеленського, деякі військові перебували у полоні понад два роки.

Відбувся черговий обмін полоненими, додому з російського полону повернулися 150 захисників України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, зауваживши, що сьогодні хороший день для всіх нас.

"Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну", - заявив глава держави.

Він зауважив, що деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки.

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"І сьогодні для них та їхніх рідних - день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя - бачити їх удома, живих, вільних", - написав Зеленський.

Президент подякував усім, хто працює заради повернення наших людей.

"Дякую партнерам, зокрема ОАЕ, і тим, хто підтримує нас на цьому шляху", - зазначив він і додав, що Україна працює, аби повернути всіх.

Водночас міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі зауважив, що серед звільнених сьогодні з російського полону - 42 військовослужбовця та працівника системи МВС.

"Це захисники Маріуполя, "Азовсталі" та заводу Ілліча, а також ті, хто стояв на захисті Чорнобильської АЕС, населених пунктів Донеччини та Луганщини. 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один поліцейський", - зазначив він.

Клименко повідомив, що серед звільнених є бійці у важкому стані.

"Ми обов’язково подбаємо про те, аби кожен з них отримав необхідне лікування та догляд. Попереду в них тривала реабілітація та відновлення", - додав міністр.

Звільнення українців з російського полону

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня з російського полону звільнили 189 українців: 87 військовослужбовців Збройних сил України, 43 бійці Національної гвардії України, 33 прикордонники та 24 представники Військово-морських сил, а також двоє цивільних.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що обміни полоненими з Росією повинні стати систематичними у 2025 році. За його словами, є "попередня домовленість" з російською стороною.

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