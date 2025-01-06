Пріоритетна категорія – тяжкопоранені та тяжкохворі полонені.

Обміни полоненими з Росією повинні стати систематичними у 2025 році. Наразі є "попередня домовленість" з російською стороною.

"Я не хочу, щоб зараз це прозвучало як анонс. Але ми побачимо, чи дотримається російська сторона свого слова. Якщо так, то українське суспільство побачить цю системність за кількістю, термінами, категоріями", – повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв'ю телеканалу Рада.

Крім того, за словами Лубінця, уперше за час повномасштабної війни РФ проти України вдалося зафіксувати, що списки будуть формувати на підставі насамперед фізичного здоров’я.

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"Тобто тяжкопоранені, тяжкохворі повертаються в першу чергу. І останній принцип – це принцип справедливості. Хто довше в полоні, той раніше виходить", – пояснив він.

Водночас у своєму телеграм-каналі омбудсмен зауважив, що є попередня домовленість з РФ про те, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою МКЧХ.

"Ми побачимо, чи російська сторона дотримається свого слова", – додав Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими з РФ

Крайній обмін полоненими відбувся 30 грудня 2024 року. Тоді додому повернулися 189 українців. З російського полону звільнили 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – Територіальна оборона), 43 бійці Національної гвардії України, 33 прикордонники та 24 представників Військово-морських сил, а також двоє цивільних.

Крім того, командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", Герой України Денис Прокопенко повідомив, що російського полону повернулися додому 11 військовослужбовців бригади.

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