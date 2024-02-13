Йдеться про 100% корпоративних акцій ПрАТ "Пентопак" і не тільки.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами Офісу Генерального прокурора до російського олігарха грецького походження Івана Саввіді про націоналізацію його українських активів.

За даними Державного бюро розслідувань, суд постановив стягнути в дохід держави 100% корпоративних акцій ПрАТ "Пентопак" та дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна", фактичним кінцевим власником яких є Саввіді - російський підприємець грецького походження, який має тісний зв’язок з владою РФ.

"Саввіді причетний до антиукраїнської діяльності та після початку повномасштабної агресії зі сторони Російської Федерації неодноразово надавав благодійну допомогу так званій "ДНР", - зазначається у повідомленні.

У ДБР інформують, що раніше під час розслідування активи, а також комплекс нежитлових приміщень, кошти на банківських рахунках на загальну суму 23,4 мільйона гривень та 345 тис. доларів США, а також транспортні засоби були арештовані й передані в управління АРМА.

Наразі робота щодо виявлення російського майна в Україні триває.

Цього місяця ВАКС притиснув ще одного олігарха РФ

Цього місяця стало відомо, що Вищий антикорупційний суд задовольнив інший позов Міністерства юстиції України - про націоналізацію українських активів підсанкційного олігарха з Російської Федерації Едуарда Худайнатова.

Зазначалось, що у дохід України стягнуто 100% його частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", що оцінюється у майже пів мільярда гривень.

За даними слідства, Худайнатов контролював українського нафтотрейдера через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб. Таким чином він сподівався уникнути націоналізації цього активу після повномасштабного вторгнення РФ, продовжуючи отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України.

Однак співробітники СБУ ідентифікували особу реального бенефіціарного власника. Також слідство встановило, що Худайнатов є однією із довірених осіб Путіна, очолює російську нафтогазову компанію "ННК-Груп" і входив до ради директорів "Роснафти".

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