План передбачає більше 50 заходів Міноборони в рамках 17 цілей, які мають бути виконані протягом цього року.

Міністр оборони України Рустем Умєров затвердив план заходів відомства стосовно реалізації адаптованої Річної національної програми співробітництва з НАТО на 2024 рік.

Як повідомила прес-служба Міноборони, програма розроблена на виконання домовленостей за результатами Вільнюського саміту НАТО. Ключовим пріоритетом аРНП є реформування сектору безпеки та оборони України.

"Міністерство оборони України як координатор сил оборони має забезпечити системні зміни на шляху до вступу в НАТО. Відтак, виконання заходів по аРНП є одним із пріоритетів. Заходи програми враховують рекомендації експертів НАТО", - прокоментував Умєров.

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В міністерстві поінформували, що погоджений план передбачає більше 50 заходів Міноборони в рамках 17 цілей, які мають бути виконані протягом цього року.

"Максимальна увага була приділена процесу моніторингу виконання заходів. Разом з тим, документ залишається гнучким інструментом, який підлягає щорічному перегляду пріоритетів на основі динаміки безпекової ситуації", - заявив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

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Раніше аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду.

У відомстві зазначили, що фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

"Йдеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень", - заявили в Міноборони.

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