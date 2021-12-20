67% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку.

31% українців вважають, що 2022 рік буде кращим за попередній, а ще третина думають, що нічого не зміниться.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"31% українців вважають, що прийдешній 2022 буде кращим ніж попередній. Ще третина думають, що нічого не зміниться, стільки ж вважають, що наступний рік буде гіршим, ніж 2021", - показало дослідження.

При цьому, минулого року очікування були оптимістичніші: тоді 52% чекали, що 2021 рік буде кращим за 2020-й.

В цілому, молодші опитані (до 40 років) очікують, що прийдешній рік скоріше буде кращим, натомість старші думають, що нічого не зміниться або буде гірше.

"Загалом, 67% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 24% - у правильному. 9% - не визначилися", - констатували соціологи.

Найважливішими проблемами в країні, вважають українці, є корупція (55%) та війна на Донбасі (51%). Крім того, економічна криза (32%), некомпетентність влади (31%), епідемія коронавірусу (27%), вплив олігархів на політику (24%) та неякісна медицина (24%).

Як проводилось опитування

Аудиторія опитування, яке проводилося 14-16 грудня, - населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність - 2 тис. респондентів. Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,2%.

Як повідомляв УНІАН, третина українців готові чинити збройний опір у разі вторгнення Росії до їхніх міст чи сіл.

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Автор: Таня Поляковська