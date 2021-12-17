Ще 21,7% опитаних готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору.

Третина українців готові чинити збройний опір у разі вторгнення Росії до їхніх міст чи сіл.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 3 по 11 грудня.

Соціологи зазначають, що загалом результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам.

Так, кожен третій респондент – 33,3% – готовий чинити збройний опір у разі вторгнення з боку Росії у місто чи село, де він проживає.

Читайте такожВ мене немає планів працювати за примусом суду на "Рашу тудей" - Роман ЦимбалюкКрім того, 21,7% опитаних готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору.

Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців.

Водночас виїхали б у більш безпечний регіон – 14,8%, виїхали б за кордон – 9,3%, нічого б не робили – 18,6%, ще 12,1% - не визначилися із відповіддю, а 1,1% - відмовилися відповісти на запитання.

У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 60,5% на Заході до 37,2% на Сході, а готовність чинити збройний опір – від 39,7% на Заході до 25,6% на Сході.

Як проводили опитування

Опитування громадської думки "Омнібус" проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) було опитано 2 тис. респондентів з усіх регіонів України (крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення віком 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

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Автор: Антоніна Доломанжи