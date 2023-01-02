85% українців вважають неприйнятними будь-які територіальні поступки Росії.

85% українців вважають неприйнятними будь-які територіальні поступки Росії, при цьому у вересні 87% респондентів вважали поступки неприпустимі.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 4-27 грудня 2022 року.

"Для 85% респондентів жодні територіальні поступки неприпустимі. Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій", - наголошується в прес-релізі за результатами опитування.

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"Різниця з поточним показником - в межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у вересні стільки ж, скільки і зараз (8%), виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій", - йдеться в прес-релізі.

За даними опитування, у всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів Сходу, де тривають інтенсивні бої, 80% опитаних проти поступок (готові на поступки – лише 9%), а серед жителів півдня – 82% проти поступок (готові лише 10%).

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, українці після 10 місяців виснажливої і жорстокої війни зберігають стійкість і виключають наратив "необхідності територіальних поступок для умиротворення агресора".

Він додав, що з жовтня і до цього дня Росія здійснює регулярні терористичні атаки на об'єкти Української енергетичної інфраструктури, залишаючи мільйони українців без світла, тепла і води.

"Очевидною метою є терор населення і створення ситуації внутрішньої напруги для тиску на військово-політичне керівництво країни. Однак аналіз суспільних настроїв в динаміці показує, що всі ці численні атаки ніяк не вплинули на готовність українців йти на компроміси", - підкреслив він.

КМІС провів опитування 4-27 грудня 2022 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього опитано 2 тис.005 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, що контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25%; 1,5% для показників, близьких до 10%; 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Війна в Україні:

За станом на 30 грудня понад 90% громадян вірили в перемогу України у війні з РФ, при цьому 40% з них впевнені, що перемога буде до літа 2023 року.

Соціологи відзначали що, в порівнянні з серпнем, прогнози українців щодо перемоги не змінилися. Переконані в перемозі України абсолютна більшість жителів усіх макрорегіонів, проте на сході дещо більше скептиків (10%), порівняно з іншими.

Серед тих, хто вірить у перемогу України, 39% вважали, що ця перемога настане до літа 2023 року. 22% робили ставку на перемогу через 1-2 роки, а ще 20% вважали, що перемоги можна досягти в найближчі місяці.

Абсолютна більшість (54%) українців бачили перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року.

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