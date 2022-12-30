93% українців вірять у перемогу України у війні.

Більш як 90% громадян вірять у перемогу України у війні з РФ, при цьому 40% з них впевнені, що перемога буде до літа 2023 року.

Про це повідомляє Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, посилаючись на результати опитування, проведеного з 13 по 21 грудня 2022 р. спільно з соціологічною службою Центру Разумкова та за підтримки програми MATRA.

Відповідно до оприлюднених даних опитування, 93% українців вірять у перемогу України у війні. Сумнівається у перемозі лише 3% опитаних.

Відео дня

Соціологи зазначають, що, порівняно з серпнем, прогнози українців щодо перемоги не змінилися. Переконана в перемозі України абсолютна більшість мешканців усіх макрорегіонів, проте на сході дещо більше скептиків (10%), порівняно з іншими.

Серед тих, хто вірить у перемогу України, 39% вважає, що ця перемога настане до літа 2023 року. 22% роблять ставку на перемогу через 1-2 роки, а ще 20% вважають, що перемоги можна досягти найближчими місяцями.

Абсолютна більшість (54%) українців вбачає перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року.

Ще 22% вважають, що на цьому не можна зупинятися і треба добиватись повного знищення російської армії та розпаду РФ зсередини.

Поступитися певними частинами окупованих територій в обмін на припинення бойових дій і вважати це перемогою готові 18% опитаних. Із них 8% готові поступитися лише АР Крим, 6% – територіями, окупованими до 23 лютого 2022 року, і 3% – усіма територіями, які станом на сьогодні окуповані армією РФ.

Припинити війну, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року, готові 7% населення західних та південних областей України. Нижчі вимоги до завершення війни висувають також і менш заможні верстви населення, порівняно із заможнішими.

62% опитаних вважають, що війна може припинитися лише у разі перемоги. 26% респондентів, на противагу, готові піти на поступки Росії, якщо це допоможе досягнути миру. Порівняно з жовтнем, частка українців, які вважають неприйнятними будь-які поступки РФ, зросла на 4%.

Найбільшу готовність йти на поступки продемонстрували мешканці півдня (35%) та сходу (39%). Із них 16% на півдні та 12% на сході вважають, що заради миру варто йти на будь-які компроміси.

Більшість українців (60%) вважає, що переговори про мир з Росією неможливі навіть заради врятування життів, бо Росія однаково не дотримується домовленостей. Думку про те, що заради збереження життя військових, цивільних, полонених та депортованих варто вести переговори з Росією про припинення війни, поділяють 23%. 17% опитаних не змогли визначитися із своєю позицію стосовно цього питання.

Найважливішою воєнною подією року для 39% українців стала оборона Маріуполя. Для 37% опитаних однією з найважливіших подій на фронті стало звільнення Херсона. Замикає трійку лідерів найважливіших воєнних подій року звільнення Чернігівської, Київської та Сумської областей, її назвало 33% респондентів.

Як проводилось опитування

Загалом в опитуванні взяли участь 2 тис. 018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування проводилось методом face-to-face у 22 областях України, на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Ситуація на фронті станом на 29 грудня

Втрати Росії в Україні знову зросли - унаслідок учорашнього удару українських військ по ворожих позиціях поблизу Бердянська Запорізької області ліквідовані десятки окупантів. Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Варто зазначити, що загальні втрати РФ в Україні вже становлять 104 тисячі 560 окупантів.