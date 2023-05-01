Найбільш важливими і популярними святами українці вважають Великдень (Пасху) та Різдво Христове.

Більшість опитаних громадян України більше не вважають День Перемоги (9 травня) популярним святом.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного упродовж 14-22 лютого 2023 року.

Зокрема, соціологи запитали, які свята є найбільш популярними (важливими чи улюбленими) серед населення України.

Відео дня

Опитування продемонструвало, що найменш популярними святами українці вважають такі дати як День праці (1 травня) - 5%, і День Перемоги (9 травня) - 13%.

Як зазначили соціологи, ставлення до Дня праці (1 Травня) у період з 2010 року до 2021 року суттєво не змінилося, бо це було одне з найменш популярних свят. Тільки 12% українців в 2010 і стільки ж в 2021 вважали його найбільш важливим чи улюбленим. А у 2023 році кількість прихильників цього свята впала до 5% і це зараз найменш улюблене свято серед українців.

Крім того, ставлення до Дня Перемоги 9 травня зазнало суттєвих змін. У 2010 це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення. До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А у 2023 залишилося тільки 13% прихильників цього свята.

Водночас, більшість населення України (приблизно 70%) святкує Великдень (Пасху) та Різдво Христове (69%) як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України (63%) і День захисників і захисниць України (54%).

Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі і який всі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим і Пасхою, зараз лише на п'ятому місці з відсотком у 52%.

День Конституції, Міжнародний жіночий день, Трійця, мають відповідно 29%, 25%, 22%.

Як проводилось опитування - деталі

Упродовж 14-22 лютого 2023 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Скасування радянських свят в Україні - деталі

13 лютого на розгляд Верховної Ради подали законопроект №9009, який пропонує скасувати 8 березня, 1 травня та 9 травня, а замість них започаткувати три нові свята.

Депутати Верховної ради вважають, що потрібно скасувати державні вихідні 1, 9 травня та 8 березня, бо вони асоціюються з радянським минулим.