Нардеп Савчук зазначила, що в Україні не має бути свят, які асоціюються з радянським минулим.

Депутати Верховної ради вважають, що потрібно скасувати державні вихідні 1, 9 травня та 8 березня, бо вони асоціюються з радянським минулим.

Про це заявила ініціатор відповідного законопроекту, народний депутат Оксана Савчук в ефірі телемарафону.

"Ми хочемо підняти цю дискусію в суспільстві, щоб українці задумались, чи потрібно відзначати ці дні вихідними", - пояснила вона.

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Замість 8 березня, коли зазвичай в Україні відзначають Міжнародний жіночий день, депутати пропонують запровадити вихідний 25 лютого - в день народження поетеси Лесі Українки - День української жінки.

Крім того, пропонується скасувати 1 травня як День праці та 9 травня, коли святкували День перемоги.

Натомість до державних свят можуть додати Шевченків день 9 березня - в день народження поета Тараса Шевченка та День матері - у другу неділю травня.

"Ми в парламенті маємо взятися за календар, хочемо ми цього чи ні", - сказала Савчук.

За її словами, після реєстрації законопроекту багато людей висловили бажання взагалі скасувати "старі" свята.

"Люди розуміють, що у нас не має бути свят, які асоціюються з минулим", - додала вона.

Дерадянізація в Україні: деталі

13 лютого на розгляд Верховної Ради подали законопроект №9009, який пропонує скасувати 8 березня, 1 травня та 9 травня, а замість них започаткувати три нові свята.

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